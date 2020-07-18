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Испанские врачи назвали самый ранний симптом COVID-19
18.7.2020 13:16
Фото: livejournal.com
Группе испанских исследователей удалось определить самый ранний симптом, который свидетельствует о заражении новым коронавирусом.
Статья с выводами ученых появилась в журнале JAMA Dermatology.
По словам испанских медиков, они вели наблюдение за группой, в которую входило более двадцати пациентов возраста 40-69 лет. Все они были инфицированы коронавирусом нового типа.
Как сообщают исследователи, примерно за два дня до появления других симптомов COVID-19 у 29% пациентов появилась энантема в ротовой полости. Как долго сохранялась у них сильная сыпь на слизистой оболочке, не уточняется.
Неизвестным пока остается и то, как как широко этот симптом может быть распространен среди всех инфицированных. Учитывая необходимость соблюдать правила безопасности при работе с зараженными коронавирусом, наблюдать за такими клиническими проявлениями у заболевших затруднительно, отмечается в публикации.
По последним официальным данным, в мире число зараженных сейчас приближается к 14 млн человек. Жертвами коронавируса стали свыше 590 тыс. пациентов.
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