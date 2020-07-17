ИнтерНовости - новости в стране и мире
Испанские врачи назвали самый ранний симптом COVID-19
Испанские врачи назвали самый ранний симптом COVID-19
В Нанте загорелся собор Святых Петра и Павла
В Нанте загорелся собор Святых Петра и Павла
В Москве трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
В Москве трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Найденная мертвой психиатр-блогер Амбарцумян жаловалась на угрозыНайденная мертвой психиатр-блогер Амбарцумян жаловалась на угрозы
В Хабаровске проходит вторая за день акция в поддержку ФургалаВ Хабаровске проходит вторая за день акция в поддержку Фургала
В Москве трагически погибла фигуристка Екатерина АлександровскаяВ Москве трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
Испанские врачи назвали самый ранний симптом COVID-19Испанские врачи назвали самый ранний симптом COVID-19
В Колумбии умерло еще трое пострадавших при взрыве бензовозаВ Колумбии умерло еще трое пострадавших при взрыве бензовоза

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В СКР опровергли версию об уничтожении кислотой тел членов царской семьи


17.7.2020 22:03
В СКР опровергли версию об уничтожении кислотой тел членов царской семьиФото: moment-istini.com

Версия о том, что останки членов российской царской семьи могли уничтожаться с применением серной кислоты, не получила подтверждения.

Об этом рассказала старший следователь по особо важным делам при главе СКР Марина Молодцова, интервью с которой опубликовали "Известия".

В канун 102-й годовщины убийства членов царской семьи старший следователь по особо важным делам при главе СКР Марина Молодцова сообщила о некоторых обстоятельствах дела. В частности, результаты следственного эксперимента опровергли версию о том, что останки уничтожали с применением кислоты или сжигали. В прошлом подобные сведения широко распространились в разной литературе и публикациях. Но эксперты считают, что процесс сожжения биологических тканей, на которые наносилась концентрированная серная кислота, мог оказаться замедленным.

Следователи также проводили еще один эксперимент, организованный в условиях, сравнимых с подвалом Ипатьевского дома. Обстановку и обстоятельства расстрела семьи Николая II воспроизводили в помещении, которое было идентично по размерам этому помещению. В результате выяснилось, что там не могли одновременно находиться одиннадцать потерпевших и участники расстрела.

Марина Молодцова также отметила, что есть предположения о существовании еще одного или даже нескольких захоронений.

Ранее в СКР заявили, что не было найдено никаких документов, подтверждающих, что царская семья была расстреляна по распоряжению Ленина или же других лиц из высшего руководства СССР. Отмечалось, что если и существовали какие-то устные договоренности, то они нигде не были зафиксированы, и соответствующими документами следствие не располагает. Установлено, что расстрел проводили по решению президиума уральского облсовета.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

На границе Азербайджана и Армении вновь идут боиНа границе Азербайджана и Армении вновь идут бои
В США испытали на людях вакцину против COVID-19В США испытали на людях вакцину против COVID-19
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для старших сестер ХачатурянГенпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для старших сестер Хачатурян
Растет число погибших в столкновении на границе Азербайджана и АрменииРастет число погибших в столкновении на границе Азербайджана и Армении
В Монголии скончался подросток, заразившийся бубонной чумойВ Монголии скончался подросток, заразившийся бубонной чумой

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru