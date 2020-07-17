Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В СКР опровергли версию об уничтожении кислотой тел членов царской семьи

17.7.2020 22:03

Фото: moment-istini.com



Версия о том, что останки членов российской царской семьи могли уничтожаться с применением серной кислоты, не получила подтверждения.



Об этом рассказала старший следователь по особо важным делам при главе СКР Марина Молодцова, интервью с которой опубликовали "Известия".



В канун 102-й годовщины убийства членов царской семьи старший следователь по особо важным делам при главе СКР Марина Молодцова сообщила о некоторых обстоятельствах дела. В частности, результаты следственного эксперимента опровергли версию о том, что останки уничтожали с применением кислоты или сжигали. В прошлом подобные сведения широко распространились в разной литературе и публикациях. Но эксперты считают, что процесс сожжения биологических тканей, на которые наносилась концентрированная серная кислота, мог оказаться замедленным.



Следователи также проводили еще один эксперимент, организованный в условиях, сравнимых с подвалом Ипатьевского дома. Обстановку и обстоятельства расстрела семьи Николая II воспроизводили в помещении, которое было идентично по размерам этому помещению. В результате выяснилось, что там не могли одновременно находиться одиннадцать потерпевших и участники расстрела.



Марина Молодцова также отметила, что есть предположения о существовании еще одного или даже нескольких захоронений.



Ранее в СКР заявили, что не было найдено никаких документов, подтверждающих, что царская семья была расстреляна по распоряжению Ленина или же других лиц из высшего руководства СССР. Отмечалось, что если и существовали какие-то устные договоренности, то они нигде не были зафиксированы, и соответствующими документами следствие не располагает. Установлено, что расстрел проводили по решению президиума уральского облсовета.



Автор: Злата Богатова

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