Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пусане еще на одном российском судне произошла вспышка COVID-19

16.7.2020 14:20

Фото: vk.com



Среди членов экипажа российского судна, которое пришвартовано в порту Пусана в Южной Корее, трое оказались зараженными коронавирусом COVID-19.



Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на местный департамент здравоохранения.



Как пояснили представители администрации Пусана, моряки, зараженные вирусом, выявлены на рыболовецком судне. Корабль под российским флагом вошел в порт Камчхон в минувшем июне. В общей сложности на борту судна находятся двадцать девять человек. Все они уже были изолированы и прошли тестирование на коронавирус. Анализы на COVID-19 объявят в самое ближайшее время, отметили в департаменте.



Среди членов иностранных экипажей в последние недели участились случаи заражения коронавирусом, поэтому местные власти сейчас проводят бортовые карантинные проверки судов, которые прибывают из потенциально опасных в эпидемиологическом смысле государств.



Несколько дней назад COVID-19 подтвердился у российского моряка с рыболовного судна под флагом Тувалу, которое также стоит в порту Пусана. Как показали тесты, никто из остальных сорока трех членов экипажа не заражен, но все они сейчас выдерживают двухнедельный карантин. После 28 июля им вновь предстоит пройти тестирование.



Ранее в Соединенных Штатах испытали на людях вакцину против COVID-19. Как свидетельствуют результаты исследования, на раннем этапе американская вакцина для профилактики нового коронавируса помогла сформировать сильный иммунный ответ у всех участников.



Автор: Злата Богатова

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