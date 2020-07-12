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Растет число погибших в столкновении на границе Азербайджана и Армении
12.7.2020 22:30
Фото: vk.com
До трех человек увеличилось количество азербайджанских военных, которые погибли в результате боя на границе с Арменией.
Об этом со ссылкой на Минобороны Азербайджана сообщает сегодня агентство "Интерфакс".
В ведомство отметили, что врачам, несмотря на все их усилия, не удалось спасти солдата, который получил тяжелые ранения. Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Информации о потерях среди военнослужащих ВС Армении пока не поступало.
Комментируя инцидент на границе, случившийся в воскресенье, 12 июля, представители официальных Баку и Еревана, выражают обвинения в адрес друг друга. По словам представителей властей обеих стран, другая сторона первой нарушила режим прекращения огня и начала обстрел с использованием артиллерии.
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