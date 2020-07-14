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В Монголии скончался подросток, заразившийся бубонной чумой
14.7.2020 15:09
Фото: baikalzapovednik.ru
Тарбаган
По данным эпидемиологов, юноша в компании друзей употреблял в пищу мясо тарбагана - монгольского сурка, передает ТАСС.
Врачам не удалось спасти подростка.
Министерство здравоохранения Монголии сообщает о смерти юного жителя аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны. Подросток скончался, когда его пытались доставить в медицинское учреждение. Как показал анализ полимеразной цепной реакции (ПЦР), юноша умер от осложнений чумы.
В ведомстве пояснили, что симптомы проявились через несколько дней после того, как 15-летний подросток в компании друзей употреблял в пищу мясо тарбагана. Монгольский сурок, по данным специалистов, часто является переносчиком данного заболевания.
В рамках начатого разбирательства был установлен круг лиц, контактировавших с погибшим парнем. По решению правительства страны все они уже помещены на карантин. Под наблюдением медиков сейчас находятся порядка двадцати человек, которые тесно контактировали с юношей.
На прошлой неделе в Монголии в больницу с подозрением на заражение бубонной чумой был доставлен подросток из населенного пункта Улаанхус, который расположен в аймаке Баян-Улгий, имеющем общую границу с РФ и Китаем.
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