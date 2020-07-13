|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Бабарико отказали в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
14:49
Фото: vk.com
В Белоруссии Центризбирком отказался регистрировать бывшего главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты.
Как сообщает агентство "Интерфакс", председатель ЦИК Лидия Ермошина сослалась на информацию Комитета госконтроля.
По данным КГК Беларуси, который направил соответствующее письмо в Центризбирком Беларуси, у Виктора Бабарико имелись незаконно полученные доходы, не отраженные в декларации.
Кроме того, экс-банкир использовал помощь иностранного государства, отметила Ермошина. В ЦИК так расценили участие в инициативной группе представителей ОАО "Белгазпромбанк", акционерами которого являются российские компании "Газпром" и Газпромбанк.
Бабарико-старший был арестован ранее вместе с сыном Эдуардом, они до сих пор остаются под арестом в СИЗО КГБ в Минске. Бывшему руководителю "Белгазпромбанка" предъявили обвинения по статьям о легализации средств, полученных криминальным путем, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве.
Ранее Генпрокуратура Белоруссии сообщила о подготовке к "пробной общенациональной забастовке", которая планируется на 3 августа и будет длиться два с половиной часа.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|