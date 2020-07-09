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Женская сеть myJulia.ru
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В Белоруссии готовят общенациональную забастовку
9.7.2020 14:14
Фото: livejournal.com
В Белоруссии ведется подготовка к "пробной общенациональной забастовке", которая планируется на 3 августа и будет длиться два с половиной часа.
Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру РБ сообщает ИА REGNUM.
Отмечается, что в белорусских СМИ - ни государственных, ни оппозиционных, практически нет никаких упоминаний о готовящейся в стране забастовке. Вместе с тем, к гражданам Белоруссии обратилась генеральная прокуратура, призывая ни в коем случае не присоединяться к забастовке. Ведомство также раскрыло некоторые подробности готовящегося мероприятия.
Как стало известно, информация о планах провести 3 августа "пробную общенациональную забастовку" распространяется сейчас исключительно в белорусских телеграм-каналах. Предполагается, что инициаторы этой акции будут требовать освобождения политзаключенных и обеспечения справедливого избирательного процесса.
Выборы на пост главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа. В числе претендентов - действующий президент Александр Лукашенко, остающийся у власти с 1994 года. Главный его соперник — Виктор Бабарико, в прошлом возглавлявший Белгазпромбанк, сейчас находится вместе с сыном в СИЗО КГБ.
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