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Горящий в США военный корабль дал осадку
14.7.2020 13:45
Фото: rl0.ru
В Калифорнии более суток тушат возгорание на борту универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6).
В результате ЧП, случившегося ЧП на военно-морской базе в Сан-Диего, пострадали уже 57 человек, среди которых тридцать четыре моряка и двадцать три гражданских лица. Пяти из них потребовалась госпитализация.
Из-за поступления значительного количества воды зафиксирована осадка судна, указано в сообщении представителя ВМС Соединенных Штатов. Отмечается, что процесс "продолжается на фоне его полива".
Как заявил контр-адмирал Собек, командующий 3-й экспедиционной ударной группой, в состав которой входит Bonhomme Richard, в ходе ликвидации огня следят за соответствующим балансом. В ходе пресс-конференции он также сообщил о том, что повреждена надстройка на палубе авианосца, включая мостик и мачту.
Установлено, что очаг возгорания находился в грузовом отсеке на нижней палубе Deep V, где хранится значительный объем имущества и техника морпехов. Позднее пламя успело распространиться на другие отсеки судна.
Пожар на 255-метровом корабле тушат уже более суток. Но пока огонь ликвидировать не удается. В мероприятиях задействованы пожарные суда и три вертолета.
По данным американских СМИ, из-за густого дыма, идущего сейчас от корабля, жителям Сан-Диего рекомендовали закрывать окна и пока не выходить на улицу. Представители военного командования заверили, что в продуктах горения нет токсичных веществ, однако местные власти уже поспешили предупредить население.
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