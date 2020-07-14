Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Горящий в США военный корабль дал осадку

14.7.2020 13:45

Фото: rl0.ru



В Калифорнии более суток тушат возгорание на борту универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6).



В результате ЧП, случившегося ЧП на военно-морской базе в Сан-Диего, пострадали уже 57 человек, среди которых тридцать четыре моряка и двадцать три гражданских лица. Пяти из них потребовалась госпитализация.



Из-за поступления значительного количества воды зафиксирована осадка судна, указано в сообщении представителя ВМС Соединенных Штатов. Отмечается, что процесс "продолжается на фоне его полива".



Как заявил контр-адмирал Собек, командующий 3-й экспедиционной ударной группой, в состав которой входит Bonhomme Richard, в ходе ликвидации огня следят за соответствующим балансом. В ходе пресс-конференции он также сообщил о том, что повреждена надстройка на палубе авианосца, включая мостик и мачту.



Установлено, что очаг возгорания находился в грузовом отсеке на нижней палубе Deep V, где хранится значительный объем имущества и техника морпехов. Позднее пламя успело распространиться на другие отсеки судна.



Пожар на 255-метровом корабле тушат уже более суток. Но пока огонь ликвидировать не удается. В мероприятиях задействованы пожарные суда и три вертолета.



По данным американских СМИ, из-за густого дыма, идущего сейчас от корабля, жителям Сан-Диего рекомендовали закрывать окна и пока не выходить на улицу. Представители военного командования заверили, что в продуктах горения нет токсичных веществ, однако местные власти уже поспешили предупредить население.



Автор: Злата Богатова

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