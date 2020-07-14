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В Японии уровень смертности не изменился из-за вспышки COVID-19
14.7.2020 11:14
Фото: vk.com
В марте и апреле в Японии особо не изменились показатели смертности, установили ученые.
Исследователи полагают, что вспышка коронавируса могла отразиться лишь на показателях по Токио.
В минувшем марте и апреле, когда в Японии продолжала распространяться коронавирусная инфекция, количество смертей существенно не менялось. Об этом свидетельствует анализ показателей за последние три десятка лет, который был опубликован в электронной научной библиотеке medRxiv.
Ученые намерены дальше отслеживать ситуацию, изучая данные, собранные в мае и в последующие месяцы. Исследователи при этом полагают, что вспышка коронавируса могла отразиться лишь на показателях по Токио. Однако эта гипотеза нуждается в тщательной проверке.
С момента начала эпидемии в Китае эксперты, а вслед за ними и общественность разделились на два условных лагеря. "Скептики" убеждены, что опасность коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) заметно преувеличивают. По их мнению, по заразности и смертоносности заболевание сравнимо с сезонным гриппом.
"Алармисты" придерживаются противоположной позиции, полагая, что COVID-19 гораздо более опасен, чем уже известных людям болезни.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордно высокий прирост новых зараженных коронавирусом в мире - за сутки он составил более 230 тыс.
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