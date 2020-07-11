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В мэрии Магаса идут обыски
11.7.2020 22:04
Фото: newstes.ru
В столице Ингушетии правоохранители пришли с обыском в администрацию и Фонд социального страхования (ФСС).
Как передает агентство "Интерфакс", следственные действия могут быть связаны с задержанием экс-главы фонда и бывшего мэра Магаса, депутата Народного собрания Якуба Белхороева.
Со ссылкой на информированный источник уточняется, что в настоящее время вся территория у мэрии Магаса оцеплена. Въезд перекрыт военными "Уралами". Силовики продолжают обыски в здании столичной администрации, производя выемку документов. Отмечается, что в связи с происходящим сотрудников мэрии Магаса вызвали на работу.
Ранее Якубу Белхороеву предъявили обвинение в растрате средств республиканского ФСС. По версии следствия, преступления совершались в период, когда он руководил фондов. Водитель Белхороева, который также был задержан, обвиняется в пособничестве в растрате денег из бюджета. Суд уже вынес решение об аресте бывшего мэра Магаса и его водителя.
Сумма ущерба может составлять около девятнадцати миллионов рублей.
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