Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ЮАР королева народа коса скончалась от COVID-19

11.7.2020 14:34

Фото: vk.com



Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) подтвердили сведения о смерти Нолойисо Сандиле, которая являлась традиционной королевой народа коса и принадлежала к королевской семье Амархархабе.



56-летнюю женщину ранее госпитализировали с COVID-19.



После заражения коронавирусом у королевы были диагностированы осложнения, собщает корпорация телерадиовещания ЮАР (SABC). Врачам не удалось спасти Нолойисо Сандиле.



Официально ЮАР сейчас является парламентской республикой. В государстве также продолжают существовать семь официально признанных королевств, которые представляют различные этнические группы и кланы.



Нолойисо Сандиле - сестра действующего племенного вождя зулусов, короля Гадвилла Цвелитини. В прошлом она являлась регентом королевской семьи Амархархабе народа коса, к которой принадлежал ее супруг Макхобой Сандиле. После его кончины в 2011 году, учитывая, что ее сын, принц Джонгуксоло Сандиле, был еще слишком маленьким, она стала регентом.



По словам главы ЮАР Сирила Рамафосы, королева была настоящим "оплотом традиционных ценностей". Она вдохновляла свой народ и была принципиальным лидером, сыграв большую роль в развитии своего королевства, которое находится на территории Восточно-Капской провинции.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 124

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11.7.2020 16:33 СМИ: семья Захарова требует у Ефремова 40 млн

СМИ: семья Захарова требует у Ефремова 40 млн 11.7.2020 14:43 Хабаровчане провели массовые акции в поддержку Фургала

Хабаровчане провели массовые акции в поддержку Фургала 11.7.2020 14:08 Генпрокуратура РФ установила причину гибели группы Дятлова

Генпрокуратура РФ установила причину гибели группы Дятлова 11.7.2020 00:30 В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом 10.7.2020 15:55 Подруге финансиста Эпштейна приходится носить робу из бумаги