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В ЮАР королева народа коса скончалась от COVID-19


11.7.2020 14:34
В ЮАР королева народа коса скончалась от COVID-19Фото: vk.com

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) подтвердили сведения о смерти Нолойисо Сандиле, которая являлась традиционной королевой народа коса и принадлежала к королевской семье Амархархабе.

56-летнюю женщину ранее госпитализировали с COVID-19.

После заражения коронавирусом у королевы были диагностированы осложнения, собщает корпорация телерадиовещания ЮАР (SABC). Врачам не удалось спасти Нолойисо Сандиле.

Официально ЮАР сейчас является парламентской республикой. В государстве также продолжают существовать семь официально признанных королевств, которые представляют различные этнические группы и кланы.

Нолойисо Сандиле - сестра действующего племенного вождя зулусов, короля Гадвилла Цвелитини. В прошлом она являлась регентом королевской семьи Амархархабе народа коса, к которой принадлежал ее супруг Макхобой Сандиле. После его кончины в 2011 году, учитывая, что ее сын, принц Джонгуксоло Сандиле, был еще слишком маленьким, она стала регентом.

По словам главы ЮАР Сирила Рамафосы, королева была настоящим "оплотом традиционных ценностей". Она вдохновляла свой народ и была принципиальным лидером, сыграв большую роль в развитии своего королевства, которое находится на территории Восточно-Капской провинции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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