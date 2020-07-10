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В Индии при попытке побега застрелен подозреваемый в убийстве 8 полицейских
01:10
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы Индии сообщили о смерти подозреваемого в убийстве восьмерых полицейских.
Викас Дубей, считавшийся одним из наиболее разыскиваемых преступников страны, был арестован ранее в штате Мадхья-Прадеш.
Подозреваемого в убийстве восьми сотрудников полиции везли к месту преступления для проведения следственного эксперимента, пояснили представители МВД Индии. Во время пути произошла дорожная авария. После того, как полицейский автомобиль перевернулся, Викас Дубей пытался сбежать.
Конвоиры начали стрелять на поражение и смертельно ранили арестанта. В результате подозреваемый погиб на месте от полученных ранений.
Ранее сообщалось о задержании "гангстера из штата Уттар-Прадеш" после многодневной погони. В поимке Викаса Дубея, возглавлявшего преступную банду, были задействованы полицейские из трех штатов. В результате его удалось настигнуть в одном из храмов города Уджайна.
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