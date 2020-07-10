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В Новгороде после покраски скульптуры «Садко и царевна Волхова» возбудили уголовное дело


10.7.2020 18:05
В Новгороде после покраски скульптуры «Садко и царевна Волхова» возбудили уголовное делоФото: flashnord.com

По итогам проверки правоохранительные органы Великого Новгорода приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм" по факту покраски скульптурной композиции фонтана "Садко и царевна Волхова", которая находится в Кремлевском парке. По словам местного жителя, он намеревался лишь благоустроить территорию фонтана.

Личность подозреваемого известна, ранним утром 5 июля его задержали возле памятника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УМВД. По версии следствия, мужчина, вооружившись аэрозольными баллончиками с краской, покрыл скульптуру золотым и серебряным цветами.

В полиции пояснили, что уголовное дело было решено возбудить по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм, порча имущества в общественных местах"). В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, а также устанавливается ущерб, который был нанесен скульптуре.

Мужчина, оказавшийся фигурантом уголовного дела, опубликовал в интернете видеролик. В своем обращении он подчеркивает, что собирался лишь "благоустроить" территорию. Теперь же ему может грозить штраф в размере до 40 тыс. рублей, обязательные работы в течение 360 часов или исправительные работы на срок до одного года. Кроме того, мужчину могут арестовать на три месяца.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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