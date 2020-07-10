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Пропавшая на Сахалине девочка найдена убитой
10.7.2020 13:03
Фото: rl0.ru
На Сахалине найдено тело восьмилетней девочки, поиски которой продолжались с 6 июля, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.
Оперативникам уже удалось установить личность подозреваемых в причастности к гибели ребенка.
Восьмилетняя девочка, пропавшая в Южно-Сахалинске в минувший понедельник, 6 июля, была найдена убитой. Тело ребенка сегодня утром обнаружили на территории Холмского района.
В сообщении ведомства отмечается, что девочку нашли в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Ожидаево. На теле ребенка имелись явные признаки смерти насильственного характера. Эксперты полагают, что школьницу убили в день исчезновения.
Личность подозреваемых в причастности к убийству ребенка уже установлена, отметили правоохранители.
По данным российских СМИ, маленькая жительница Южно-Сахалинска отправилась гулять вечером минувшего понедельника и не вернулась домой. В поисках ребенка, которые велись в круглосуточном режиме, были задействованы сотни людей. Сотрудникам полиции, СКР и МЧС оказывали помощь свыше пятисот волонтеров.
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