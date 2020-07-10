Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавшая на Сахалине девочка найдена убитой

10.7.2020 13:03

Фото: rl0.ru



На Сахалине найдено тело восьмилетней девочки, поиски которой продолжались с 6 июля, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.



Оперативникам уже удалось установить личность подозреваемых в причастности к гибели ребенка.



Восьмилетняя девочка, пропавшая в Южно-Сахалинске в минувший понедельник, 6 июля, была найдена убитой. Тело ребенка сегодня утром обнаружили на территории Холмского района.



В сообщении ведомства отмечается, что девочку нашли в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Ожидаево. На теле ребенка имелись явные признаки смерти насильственного характера. Эксперты полагают, что школьницу убили в день исчезновения.



Личность подозреваемых в причастности к убийству ребенка уже установлена, отметили правоохранители.



По данным российских СМИ, маленькая жительница Южно-Сахалинска отправилась гулять вечером минувшего понедельника и не вернулась домой. В поисках ребенка, которые велись в круглосуточном режиме, были задействованы сотни людей. Сотрудникам полиции, СКР и МЧС оказывали помощь свыше пятисот волонтеров.



Автор: Злата Богатова

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