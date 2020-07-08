Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В подмосковной Рузе при прорыве дамбы смыло два дома

01:04

Фото: vk.com



В результате прорыва дамбы, который произошел во время прокладки обводного канала, в подмосковной Рузе водой было смыто два дома.



Подтопленными оказались около тридцати приусадебных участков, передает РЕН ТВ.



Как стало известно, из-за разрушения технической насыпи из берегов вышла река Городянка. В результате оказались полностью разрушены два частных дома и хозяйственная постройка. Сведений о пострадавших нет. С места ЧП уже эвакуировали десять человек, включая трех детей.



Глава администрации Рузского городского округа Николай Пархоменко в своем официальном Instagram объявил о том, что с 19:00 по московскому времени 8 июля и вплоть до особого распоряжения в Рузе начинает действовать режим ЧС.



По словам Пархоменко, причиной опасной ситуации стал грозовой фронт, спровоцировавший в ночь на минувшую среду, 8 июля, выпадение обильных осадков. После того, как частный сектор оказался под угрозой затопления из-за разлива реки Городянка, эвакуировали уже более пятидесяти человек, в том числе, семь детей.



Глава округа подчеркнул, что уже развернуты два штаба. В условиях беспрецедентной ситуации, когда "возможен второй удар потока воды", в Рузе активно действуют все спасательные службы. По словам Пархоменко, привлечено шестьдесят человек и задействовано шестнадцать единиц техники. Несут дежурство представители ОВД, МЧС и ГИБДД.



Пархоменко отметил, что на перекачку воды и укрепление дамбы песко-гравийной смесью в мешках все силы, имеющиеся в округе, были брошены еще с раннего утра. Жителей частного сектора заранее оповестили о возможной эвакуации.



Однако несмотря на все усилия, дамбу прорвало. Потоками воды в первые же минуты смыло частный дом № 9 по улице Красноармейской. Газо- и электроснабжение на части улиц отключили, чтобы избежать других последствий.



Автор: Злата Богатова

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