ИнтерНовости - новости в стране и мире
Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку
Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку
Задержана москвичка, угрожавшая убить собственных детей
Задержана москвичка, угрожавшая убить собственных детей
У испанцев не выявлен коллективный иммунитет к COVID-19
У испанцев не выявлен коллективный иммунитет к COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В подмосковной Рузе при прорыве дамбы смыло два домаВ подмосковной Рузе при прорыве дамбы смыло два дома
Минприроды готово к иску «Норникеля»Минприроды готово к иску «Норникеля»
В России выявили еще 6 562 случая заражения коронавирусомВ России выявили еще 6 562 случая заражения коронавирусом
В Белграде более 40 полицейских пострадали в ходе протестовВ Белграде более 40 полицейских пострадали в ходе протестов
Верзилова обвиняют в неуведомлении о канадском паспортеВерзилова обвиняют в неуведомлении о канадском паспорте

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В подмосковной Рузе при прорыве дамбы смыло два дома


01:04
В подмосковной Рузе при прорыве дамбы смыло два домаФото: vk.com

В результате прорыва дамбы, который произошел во время прокладки обводного канала, в подмосковной Рузе водой было смыто два дома.

Подтопленными оказались около тридцати приусадебных участков, передает РЕН ТВ.

Как стало известно, из-за разрушения технической насыпи из берегов вышла река Городянка. В результате оказались полностью разрушены два частных дома и хозяйственная постройка. Сведений о пострадавших нет. С места ЧП уже эвакуировали десять человек, включая трех детей.

Глава администрации Рузского городского округа Николай Пархоменко в своем официальном Instagram объявил о том, что с 19:00 по московскому времени 8 июля и вплоть до особого распоряжения в Рузе начинает действовать режим ЧС.

По словам Пархоменко, причиной опасной ситуации стал грозовой фронт, спровоцировавший в ночь на минувшую среду, 8 июля, выпадение обильных осадков. После того, как частный сектор оказался под угрозой затопления из-за разлива реки Городянка, эвакуировали уже более пятидесяти человек, в том числе, семь детей.

Глава округа подчеркнул, что уже развернуты два штаба. В условиях беспрецедентной ситуации, когда "возможен второй удар потока воды", в Рузе активно действуют все спасательные службы. По словам Пархоменко, привлечено шестьдесят человек и задействовано шестнадцать единиц техники. Несут дежурство представители ОВД, МЧС и ГИБДД.

Пархоменко отметил, что на перекачку воды и укрепление дамбы песко-гравийной смесью в мешках все силы, имеющиеся в округе, были брошены еще с раннего утра. Жителей частного сектора заранее оповестили о возможной эвакуации.

Однако несмотря на все усилия, дамбу прорвало. Потоками воды в первые же минуты смыло частный дом № 9 по улице Красноармейской. Газо- и электроснабжение на части улиц отключили, чтобы избежать других последствий.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Под Кировом при обрушении перекрытий ТЦ погибли людиПод Кировом при обрушении перекрытий ТЦ погибли люди
Бекхэмы обменялись трогательными посланиями в честь годовщины свадьбыБекхэмы обменялись трогательными посланиями в честь годовщины свадьбы
Россиян, не уведомивших о возвращении, попросили вернуть средстваРоссиян, не уведомивших о возвращении, попросили вернуть средства
В МИД прокомментировали книгу о рейсе MH17, вышедшую в Малайзии В МИД прокомментировали книгу о рейсе MH17, вышедшую в Малайзии
Ласицкене допустила уход из сборной из-за ситуации вокруг ВФЛАЛасицкене допустила уход из сборной из-за ситуации вокруг ВФЛА

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru