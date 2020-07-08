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Программа Венецианского кинофестиваля будет сокращена из-за коронавируса
8.7.2020 00:02
Фото: dombeza.ru
В этом году Международный Венецианский кинофестиваль уменьшит число фильмов, участвующих в смотре.
Кроме того, из-за продолжающейся пандемии коронавируса, часть программ пройдет в онлайн-режиме и на дополнительных площадках.
Запланированный на 2-12 сентября Mostra del Cinema будет организован с некоторыми изменениями, информирует оргкомитет смотра. Организаторы фестиваля поясняют, что вынуждены соблюдать санитарные протоколы в связи с чрезвычайной ситуацией с пандемией COVID-19.
В целях обеспечения безопасности участников сократят число фильмов, которые в этом году будут включены в официальный отборе.
Отмечается, что главный конкурс фестиваля, программа "Горизонты" (Orizzonti), и внеконкурсная программа состоятся в обычном формате. Предполагается, что показы, как и прежде, будут проводиться в кинотеатрах на Лидо.
Вместе с тем, полностью в онлайн-формате в этом году будет проходить конкурс Venezia Virtual Reality, который ранее организовывался на острове Лаззаретто Веккио.
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