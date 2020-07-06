Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бекхэмы обменялись трогательными посланиями в честь годовщины свадьбы

6.7.2020 19:28

Фото: on-woman.com



Спортсмен признался, чем двадцать три года назад его покорила Виктория Адамс. Бывший футболист разместив в соцсети трогательный видеоролик, в котором выразил благодарность супруге.



Нарезку из фото Дэвид Бекхэм опубликовал в честь 21-й годовщины свадьбы с певицей.



Как пояснил футболист, около двадцати трех лет назад Виктория Адамс, выступая в составе Spice Girls, поразила его нарядом. По словам Дэвида Бекхэма, он смотрел тогда клип на композицию Giving You Everything в компании коллеги по "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилла.



Заметив эффектную брюнетку на экране, спортсмен воскликнул, что ему "нравится этот маленький черный комбинезон". Бекхэм отметил, что и подумать не мог, что именно с этой девушкой они станут "родителями четырех самых красивых и чудесных детей". В своей публикации он поблагодарил Викторию за годы счастливой жизни и признался в любви.



В ответ на поздравление супруга Виктория призналась, что ей сложно поверить в такое количество лет, прожитых вместе. И сейчас она с каждым днем влюбляется в мужа все больше, добавила экс-перчинка. Она также разместила в сети подборку совместных кадров под романтическую песню Элтона Джона.



Автор: Злата Богатова

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