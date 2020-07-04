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В Австрии контрразведка расследует убийство просителя убежища из РФ
13:55
Фото: novorosinform.org
По мнению правоохранителей, речь может идти о заказном убийстве, передает ТАСС со ссылкой на австрийские СМИ.
Расследованием инцидента предстоит заниматься сотрудникам контрразведки, указывается в заявлении управления полиции Нижней Австрии.
Как стало известно, обстоятельства гибели просителя убежища из России будет устанавливать земельное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка).
ЧП случилось в минувшую субботу, 4 июля, в городе Герасдорфе, расположенном неподалеку от Вены. 43-летний проситель убежища, являвшийся гражданином РФ, скончался в результате огнестрельного ранения, сообщают австрийские СМИ со ссылкой на источники в региональных правоохранительных структурах.
В местной полиции пояснили, что уже задержан 47-летний подозреваемый в нападении, который также является российским гражданином. Мужчина был взят под стражу в городе Линце.
В ряде источников также появились сообщения о том, что погибший мужчина и его предполагаемый убийца являются выходцами из Чечни. В полиции прокомментировать эти сведения пока не смогли, как и указать национальности фигурантов.
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