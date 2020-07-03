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Россиян, не уведомивших о возвращении, попросили вернуть средства


22:26
Россиян, не уведомивших о возвращении, попросили вернуть средстваФото: kaluga24.tv

Министерство иностранных дел РФ обратилось к согражданам, ранее пребывавшим в других странах из-за коронавируса и не уведомившим ведомство о возвращении в Россию, с призывом возвратить перечисленные им бюджетные средства.

Как передает ТАСС, речь идет о нескольких тысячах человек.

МИД России призвал россиян, которые возвратились из-за рубежа не уведомили об этом, вернуть перечисленную им материальную помощь. В ведомстве пояснили, что соответствующие сообщения уже отправили согражданам в личные кабинеты на портале госуслуг, а также по электронным адресам.

Ранее множество российских граждан оказались в сложном положении из-за закрытия границ. Несмотря на купленные заранее билеты, люди не могли возвратиться домой, когда в целях борьбы с распространением коронавирусом по всему миру начали закрывать границы и отменять авиарейсы.

В минувшем апреле правительство РФ утвердило порядок помощи россиянам, которые застряли за границей, из расчета 2400 рублей на человека и 1600 - на ребенка младше 14 лет ежедневно.

Автор: Злата Богатова

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