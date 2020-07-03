|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Россиян, не уведомивших о возвращении, попросили вернуть средства
22:26
Фото: kaluga24.tv
Министерство иностранных дел РФ обратилось к согражданам, ранее пребывавшим в других странах из-за коронавируса и не уведомившим ведомство о возвращении в Россию, с призывом возвратить перечисленные им бюджетные средства.
Как передает ТАСС, речь идет о нескольких тысячах человек.
МИД России призвал россиян, которые возвратились из-за рубежа не уведомили об этом, вернуть перечисленную им материальную помощь. В ведомстве пояснили, что соответствующие сообщения уже отправили согражданам в личные кабинеты на портале госуслуг, а также по электронным адресам.
Ранее множество российских граждан оказались в сложном положении из-за закрытия границ. Несмотря на купленные заранее билеты, люди не могли возвратиться домой, когда в целях борьбы с распространением коронавирусом по всему миру начали закрывать границы и отменять авиарейсы.
В минувшем апреле правительство РФ утвердило порядок помощи россиянам, которые застряли за границей, из расчета 2400 рублей на человека и 1600 - на ребенка младше 14 лет ежедневно.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|