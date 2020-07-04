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В Турции при взрывах на фабрике погибли 4 человека, более ста пострадали
4.7.2020 11:28
Фото: v360nigeria.com
До четырех человек возросло число погибших в результате взрывов на фабрике по производству фейерверков в Турции, передает ТАСС.
Со ссылкой на местные СМИ уточняется, что авария произошла на предприятии, которое расположено в провинции Сакарья в северо-западной части страны.
По уточненным данным, жертвами происшествия стали четыре человека, 114 получили ранения. Как пишет газета Hürriyet, информация поступила от главы Минздрава Турции Фахреттина Коджу.
Сведений о вероятных причинах инцидента из официальных источников пока не поступало. В общей сложности на фабрике в момент ЧП находилось 186 человек. Выясняется, могли ли там оказаться посетители.
ЧП случилось в минувшую пятницу, 3 июля. Несколько взрывов, прогремевших на предприятии по производству фейерверков, были такой силы, что оказались слышны в радиусе 50 км. В результате среди местного населения началась паника - люди вышли на улицы, полагая, что началось землетрясение.
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