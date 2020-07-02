Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Фильм Данилы Козловского о Чернобыле увидят в Северной Америке

11:10

Фото: vk.com



Компания Capelight Pictures купила права на дистрибуцию новой ленты Данилы Козловского "Чернобыль", передает ТАСС.



Фильм, посвященный ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, будет показываться в кинотеатрах Северной Америки.



По словам Александра Роднянского, которого цитирует пресс-служба компании "Централ Партнершип", американские зрители уже имеют достаточно хорошее представление о Чернобыльской катастрофе после того, как увидели сериал компании HBO.



Многосерийная лента режиссера Крэйга Мэйзина представляла собой исследование того, как государственная ложь может породить трагедию, отметил продюсер. Фильм, созданный в России, рассказывает личные истории, он "о человеческом мужестве и самопожертвовании". Создатели хотели поведать зрителю о тех, на кого легла ответственность за ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы.



В основу сюжета легли истории пожарного, водолаза и инженера. Трое ликвидаторов должны были слить воду из резервуара, который располагался прямо под горевшим в тот момент атомным реактором. Главные роли в фильме сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина и другие известные артисты.



Фильм увидят зрители Прибалтики, Южной Кореи и Японии, а также Израиля, стран Латинской Америки и Испании.



В России премьерный показ этой кинокартины запланирован на 22 октября.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 2.7.2020 22:04 Верховный суд Турции разрешил изменение статуса собора Святой Софии

Верховный суд Турции разрешил изменение статуса собора Святой Софии 2.7.2020 18:44 В США вновь заговорили об уничтожении фресок Арнаутова

В США вновь заговорили об уничтожении фресок Арнаутова 1.7.2020 22:17 В Каире для публики впервые открыли «мистический» замок барона Эмпейна

В Каире для публики впервые открыли «мистический» замок барона Эмпейна 1.7.2020 20:15 Супруга Виктора Проскурина назвала причину его смерти

Супруга Виктора Проскурина назвала причину его смерти 29.6.2020 18:11 В Китае отреставрировали фрески семи Гротов Арджай