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Фильм Данилы Козловского о Чернобыле увидят в Северной Америке
11:10
Фото: vk.com
Компания Capelight Pictures купила права на дистрибуцию новой ленты Данилы Козловского "Чернобыль", передает ТАСС.
Фильм, посвященный ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, будет показываться в кинотеатрах Северной Америки.
По словам Александра Роднянского, которого цитирует пресс-служба компании "Централ Партнершип", американские зрители уже имеют достаточно хорошее представление о Чернобыльской катастрофе после того, как увидели сериал компании HBO.
Многосерийная лента режиссера Крэйга Мэйзина представляла собой исследование того, как государственная ложь может породить трагедию, отметил продюсер. Фильм, созданный в России, рассказывает личные истории, он "о человеческом мужестве и самопожертвовании". Создатели хотели поведать зрителю о тех, на кого легла ответственность за ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы.
В основу сюжета легли истории пожарного, водолаза и инженера. Трое ликвидаторов должны были слить воду из резервуара, который располагался прямо под горевшим в тот момент атомным реактором. Главные роли в фильме сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина и другие известные артисты.
Фильм увидят зрители Прибалтики, Южной Кореи и Японии, а также Израиля, стран Латинской Америки и Испании.
В России премьерный показ этой кинокартины запланирован на 22 октября.
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