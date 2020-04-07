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В Испании от коронавируса умерла мать Гвардиолы
7.4.2020 12:27
Фото: maxgoal.soccer
В Испании 82-летняя мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы умерла от коронавирусной инфекции.
Печальное известие было ранее опубликовано на официальной странице клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) в Twitter.
Все, кто связан с футбольным клубом, в это тяжелое время выражают самые искренние соболезнования Пепу, подчеркивается в сообщении.
Как стало известно, Долорс Сала Каррио умерла в городе Манреса, который находится на территории испанской провинции Барселона. Мать Хосепа Гвардиолы заболела несколько дней назад. Врачам не удалось ее спасти.
Хосеп Гвардиола, с 2016 года являющийся наставником "Манчестер Сити", в прошлом возглавлял "Баварию" и "Барселону". Не так давно он сделал пожертвование в размере одного миллиона евро фонду, который принадлежит медколледжу Барселоны. Средств были направлены на покупку специального оборудования, необходимого для оказания помощи пациентам с диагнозом COVID-19.
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