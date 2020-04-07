Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Испании от коронавируса умерла мать Гвардиолы

7.4.2020 12:27

Фото: maxgoal.soccer



В Испании 82-летняя мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы умерла от коронавирусной инфекции.



Печальное известие было ранее опубликовано на официальной странице клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) в Twitter.



Все, кто связан с футбольным клубом, в это тяжелое время выражают самые искренние соболезнования Пепу, подчеркивается в сообщении.



Как стало известно, Долорс Сала Каррио умерла в городе Манреса, который находится на территории испанской провинции Барселона. Мать Хосепа Гвардиолы заболела несколько дней назад. Врачам не удалось ее спасти.



Хосеп Гвардиола, с 2016 года являющийся наставником "Манчестер Сити", в прошлом возглавлял "Баварию" и "Барселону". Не так давно он сделал пожертвование в размере одного миллиона евро фонду, который принадлежит медколледжу Барселоны. Средств были направлены на покупку специального оборудования, необходимого для оказания помощи пациентам с диагнозом COVID-19.



Автор: Злата Богатова

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