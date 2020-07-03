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Мать бросила маленького сына в одном из ломбардов Москвы
3.7.2020 04:39
Фото: vk.com
В Москве мать оставила несовершеннолетнего ребенка в ломбарде, передает радиостанция "Говорит Москва".
Со ссылкой на очевидца сообщается, что мальчика бросили по адресу: Волгоградский проспект, дом 121.
По словам мужчины, случайно оказавшегося на месте ЧП, ребенок пояснил ему, что родители поругались. После семейного конфликта, вероятно, мать и оставила маленького сына в ломбарде. Очевидец отметил, что речь может идти о гражданах другой страны, учитывая неславянскую внешность мальчика.
Сотрудники ломбарда пытались оказать малышу помощь. Вызвав полицию, они постарались успокоить ребенка, дали ему воды. Но мальчик находился в шоковом состоянии. До прибытия правоохранителей прошло около получаса, во это время расстроенный ребенок лег спать. Полицейские увезли его в ПДН, расположенный на улице Юных Ленинцев, для выяснения обстоятельств случившегося.
Официальных комментариев от полиции Москвы пока не последовало.
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