Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к конституции

17:50

Фото: divanews.ru



Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность россиянам за одобрение поправок в конституцию.



Глава государства отметил, что может понять тех, кто был настроен против их принятия.



Российский президент Владимир Путин выразил благодарность гражданам РФ за оказанные доверие и поддержку, которые были проявлены во время голосования по поводу поправок к конституции. Глава РФ говорил об этом на открытии заседания оргкомитета "Победа".



По словам Владимира Путина, в прошлом он уже не раз указывал на необходимость внесения поправок в основной закон страны. Ведь речь идет и о совершенствовании современной российской политической системы, о закреплении соцгарантий, а также укреплении суверенитета и территориальной целостности нашей страны.



Кроме того, это связано с общими для россиян духовно-нравственными, историческими ценностями, которые скрепляют поколения, констатировал российский лидер.



Президент Путин также выразил мнение о том, что наша страна пока еще переживает стадию формирования, поэтому очень важна стабильность. После того, как перестал существовать СССР, прошло не очень много времени, если судить по историческим меркам. И сейчас Россия, находится в периоде "формирования, становления", указал Путин, добавив, что эти процессы затрагивают все аспекты, включая политическую и экономическую сферы.



Автор: Злата Богатова

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