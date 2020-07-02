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В Мексике более 20 человек погибли при стрельбе в реабилитационном центре
2.7.2020 15:53
Фото: kanal32.info
Двадцать четыре человека погибли, еще семь были ранены в результате ЧП, случившегося в мексиканском городе Ирапуато (провинция Гуанахуато).
Инцидент произошел в центре, где проходили реабилитацию наркозависимые, сообщает агентство Associated Press.
По данным мексиканских СМИ, в здание ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по всем, кто оказался на их пути. Расстреляв десятки людей, злоумышленники скрылись.
Правоохранительные органы приступили к расследованию по факту массового убийства. Сведений о том, что могло стать мотивом нападения, из официальных источников пока не поступало. Предположительно, к случившемуся могут оказаться причастны члены одной из местных криминальных банд, специализирующихся на наркоторговле.
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