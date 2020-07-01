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Полиция установила личности подростков, найденных мертвыми на крыше в Люберцах
1.7.2020 20:56
Фото: vk.com
Правоохранительные органы смогли установить личности двух подростков, тела которых накануне были найдены на крыше 23-этажного дома, передает РЕН ТВ.
Как стало известно, погибшим было 16 и 18 лет.
Источник в местной полиции подтвердил, что на телах подростков не было явных признаков насильственной смерти. Известно, что погибли Наталья Ч. и Валерий Б., соответственно, 16 и 18 лет. Личность еще одного подростка пока остается неизвестной.
Учитывая, что возле погибших молодых людей обнаружили шприцы, в качестве приоритетной сейчас рассматривается версия о передозировке неизвестного вещества. Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.
ЧП случилось в минувший вторник, 30 июня, когда в чердачном помещении 23-этажного жилого дома в Люберцах нашли тела подростков.
По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина к месту происшествия ранее выезжал и.о. Люберецкого городского прокурора Сергей Сергеев, сообщает ТАСС.
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