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NYT опубликовала еще одну статью о России и афганских террористах
1.7.2020 13:55
Фото: gostreamcdn.net
Российская военная разведка якобы могла переводить деньги на счета членов группировки "Талибан" (деятельность этой организации в РФ официально запрещена) в качестве вознаграждения за убийства американских военнослужащих, утверждается в новой публикации The New York Times.
В материале, который выпустила американская газета, упоминаются выводы экспертов. По их мнению, электронные платежи, которые якобы удалось перехватить американским лицами, а также другие разведданные, могут свидетельствовать о некой программе. Кроме того, о получении вознаграждений на допросах рассказывали задержанные.
Как утверждает издание, некий человек, служивший, вероятно, посредником для распределения средств, в настоящее время находится в России.
Ранее сведения, которые содержались в предыдущей публикации NYT на тему Афганистана и российских военных, официально опроверг глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. В Москве материал восприняли с осуждением, назвав не соответствующим действительности.
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