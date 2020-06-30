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Экс-главбуха «Седьмой студии» приговорили к двум годам и трем месяцам колонии


30.6.2020 22:35
Экс-главбуха «Седьмой студии» приговорили к двум годам и трем месяцам колонииФото: livejournal.com

При этом Нину Масляеву освободили от наказания в связи с его фактическим отбытием, сообщает агентство "Интерфакс".

Приговор был вынесен Мещанским судом Москвы.

Нину Масляеву, которая в прошлом работала главбухом АНО "Седьмая студия", основанной режиссером Кириллом Серебренниковым, признали виновной в мошенничестве и приговорили к наказанию в виде двух лет и трех месяцев колонии.  Вместе с тем, Масляева была освобождена от наказания в связи с его фактическим отбытием - суд зачел в этот срок период нахождения экс-бухгалтера под стражей и под домашним арестом.

На прошлой неделе был вынесен приговор режиссеру Кириллу Серебренникову. Судья Олеся Менделеева огласила вердикт, согласно которому исправление осужденного "возможно без реального отбывания наказания" - Серебренникова приговорили трем годам условно. С режиссера и других фигурантов этого резонансного дела также взыщут 129 миллионов - хищение именно такой суммы стало ранее основанием для возбуждения уголовного дела.

Автор: Злата Богатова

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