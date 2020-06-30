|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Экс-главбуха «Седьмой студии» приговорили к двум годам и трем месяцам колонии
30.6.2020 22:35
Фото: livejournal.com
При этом Нину Масляеву освободили от наказания в связи с его фактическим отбытием, сообщает агентство "Интерфакс".
Приговор был вынесен Мещанским судом Москвы.
Нину Масляеву, которая в прошлом работала главбухом АНО "Седьмая студия", основанной режиссером Кириллом Серебренниковым, признали виновной в мошенничестве и приговорили к наказанию в виде двух лет и трех месяцев колонии. Вместе с тем, Масляева была освобождена от наказания в связи с его фактическим отбытием - суд зачел в этот срок период нахождения экс-бухгалтера под стражей и под домашним арестом.
На прошлой неделе был вынесен приговор режиссеру Кириллу Серебренникову. Судья Олеся Менделеева огласила вердикт, согласно которому исправление осужденного "возможно без реального отбывания наказания" - Серебренникова приговорили трем годам условно. С режиссера и других фигурантов этого резонансного дела также взыщут 129 миллионов - хищение именно такой суммы стало ранее основанием для возбуждения уголовного дела.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|