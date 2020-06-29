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Путина нужно сделать пожизненным президентом, заявил Кадыров


20:59
Путина нужно сделать пожизненным президентом, заявил КадыровФото: vk.com

Чеченский лидер Рамзан Кадыров выступил с идеей избрать Владимира Путина на пост президента РФ на пожизненный срок.

Глава республики сделал соответствующее заявление во время совещания с региональным руководством.

Фрагмент этой встречи Рамзан Кадыров позднее разместил в своем Telegram-канале. По словам чеченского лидера, Владимира Путина нужно сделать пожизненным президентом РФ. По словам Кадырова, на текущий момент в мире нет ни одного политического деятеля такого масштаба, который бы мог сравниться с главой РФ.

Кадыров при этом подчеркнул, что всем гражданам РФ стоит принять участие в голосовании о поправках к Конституции, ведь речь идет об "усилении государственных позиций" нашей страны.

Завтра, 1 июля, наступает последний день общероссийского голосования по поправкам, предлагаемым в Конституцию, которое стартовало 25 июня. Первоначально предполагалось провести его во второй половине апреля, но из-за пандемии нового коронавируса даты перенесли на более позднее время.

Автор: Злата Богатова

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