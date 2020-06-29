Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российским военным и силовикам осенью повысят оклады

18:21

Фото: vk.com



Осенью текущего года в РФ поднимут оклады военнослужащих и сотрудников силовых структур.



Как указано в опубликованном сегодня, 30 июня, постановлении российского правительства, размер предполагается увеличить в 1,03 раза. С содержанием официального документа можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.



С первого октября в России изменятся оклады по должностям и званиям военнослужащих по контракту и призыву, указано в публикации. Изменения распространятся на размер окладов тех, кто служит в нацгвардии и имеет спецзвания полиции, а также сотрудников МВД, структур уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения.



Кроме того, оклады увеличатся и у представителей федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава фельдъегерской связи.



В рамках предстоящих изменений будет увеличен размер пенсий для тех, кто в прошлом отслужил в органах по контролю за оборотом наркотиков и их родственникам.



Автор: Злата Богатова

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