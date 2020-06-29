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Российским военным и силовикам осенью повысят оклады
18:21
Фото: vk.com
Осенью текущего года в РФ поднимут оклады военнослужащих и сотрудников силовых структур.
Как указано в опубликованном сегодня, 30 июня, постановлении российского правительства, размер предполагается увеличить в 1,03 раза. С содержанием официального документа можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.
С первого октября в России изменятся оклады по должностям и званиям военнослужащих по контракту и призыву, указано в публикации. Изменения распространятся на размер окладов тех, кто служит в нацгвардии и имеет спецзвания полиции, а также сотрудников МВД, структур уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения.
Кроме того, оклады увеличатся и у представителей федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава фельдъегерской связи.
В рамках предстоящих изменений будет увеличен размер пенсий для тех, кто в прошлом отслужил в органах по контролю за оборотом наркотиков и их родственникам.
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