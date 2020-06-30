Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ватикан может провозгласить подростка святым покровителем интернета

30.6.2020 13:17

Фото: perugiatoday.it

Карло Акутис



В Ватикане рассматривают возможность канонизации школьника-гения Карло Акутиса, умершего в 2006 году.



Юноша скончался в 15-летнем возрасте от лейкемии.



С инициативой провозгласить Карло Акутиса святым покровителем интернета выступил кардинал Анджело Беччиу, информирует NBC News. По мнению священнослужителя и его единомышленников, юноша является достойным кандидатом на это место.



В прошлом подросток успел стать очень известным в связи со своей одаренностью - будучи ребенком, он овладел программированием и создал ресурс, который был посвящен религиозным чудесам. Кроме того, Карло Акутис был отзывчивым и добросердечным человеком, мальчик активно помогал те, кто нуждался в поддержке: разносил еду бездомным и занимался благотворительностью.



После того, как Карло поставили страшный диагноз, его пытались лечить, но безрезультатно. В 2018 году погибшего от лейкемии юношу объявили Слугой Божьим, спустя год его останки было решено перенести в святилище Санта-Мария-Маджоре.



Отмечается, что что подростка можно было причислить к святым лишь после того, как произошло хоть одно чудо, связанное с его именем. И это случилось: страдающий от редкой болезни мальчик из Бразилии смог побороть недуг, обращаясь с молитвой к Карло.



Автор: Злата Богатова

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