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Российские школьники начнут учебный год 1 сентября
01:15
Фото: livejournal.com
В этом году школы в России возобновят работу в традиционном очном режиме с первого сентября, подтвердил руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
По словам министра, сейчас уже началась подготовка к новому учебному году.
В интервью телевизионному каналу "Россия-24" (ВГТРК) глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что "дети пойдут в школу" 1 сентября. Министр отметил, что ребята уже "соскучились по школе", и педагогам хочется наконец увидеть учеников.
По словам министра, меры по эпидемиологической защите могут быть усилиться, решение будет приниматься с учетом ситуации и рекомендаций специалистов. На данный момент "такая работа с регионами идет", - сообщил Кравцов.
В прошлом глава Минпросвещения не раз говорил о том, что ведомство рассчитывает на открытие школ в традиционный День знаний 1 сентября. Однако это зависит от эпидемиологической обстановки.
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