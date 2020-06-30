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Интерпол отказался объявить Трампа в розыск по требованию Тегерана
30.6.2020 00:18
Фото: vinnitsaok.com.ua
В Интерполе не намерены рассматривать запрос судебных властей Ирана, связанный с объявлением в розыск президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и ряда других лиц.
Ранее в Тегеране выписали ордеры на арест главы Белого дома и еще нескольких человек, причастных, по мнению иранских властей, к гибели генерала Сулеймани.
В Интерполе не собираются рассматривать запрос, поступивший ранее от судебных властей Ирана, передает РИА Новости со ссылкой на представителя штаб-квартиры этой международной организации в Лионе. Речь идет о расследовании, связанном с гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в начале минувшего января. В Тегеране ранее сообщили о заочном решении арестовать главу Соединенных Штатов Дональда Трампа и ряд других лиц.
Иранские власти также обратились в Интерпол с требованием объявить подозреваемых в международный розыск. В прилагаемом списке, помимо Трампа, были перечислены фамилии более тридцати политических и военных деятелей из Соединенных Штатов и других стран.
Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января, в результате ракетного удара, который после приказа главы США Дональда Трампа американские военные нанесли по аэропорту Багдада. Иранские власти в качестве ответа спустя несколько дней атаковали два объекта на территории Ирака, использовавшиеся американцами, в том числе, базу Айн-эль-Асад.
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