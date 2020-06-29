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В Иране выдали ордер на арест Трампа


29.6.2020 16:20
Похороны генерала СулейманиФото: livejournal.com
Похороны генерала Сулеймани

Судебные власти Ирана оформили ордер на арест главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и еще более тридцати человек, которые могут оказаться, по мнению официального Тегерана, причастными к гибели Касема Сулеймани.

Командующий иранским спецподразделением "Кудс" погиб 3 января в результате ракетного удара.

Как заявил прокурор иранской столицы Али Мехр, глава американского государства обвиняется в "убийстве и терроризме", сообщает агентство Associated Press (AP). Представитель официального Тегерана пока не стал уточнять, кого еще, кроме Дональда Трампа хотели бы арестовать иранские власти.

В Тегеране будут добиваться справедливости даже после того, как Трамп покинет пост президента Соединенных Штатов, подчеркнул прокурор. Мехр добавил, что иранские правоохранительные органы уже обратились в Интерпол с просьбой выдать "красное уведомление" - высшего приоритета - для задержания главы Белого дома и еще тридцати человек, возможно причастных к расправе над генералом Сулеймани.

Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января. Это случилось в результате ракетного удара, который после приказа главы США Дональда Трампа американские военные нанесли по аэропорту Багдада. Иранские власти в качестве ответа спустя несколько дней атаковали два объекта на территории Ирака, использовавшиеся американцами, в том числе, базу Айн-эль-Асад.

В конце минувшего мая новый глава иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф заявил о том, что в Тегеране стремятся к полному изгнанию из региона армии Соединенных Штатов. Лишь в этом сейчас заключается основная стратегия страны в отношении Вашингтона, подчеркнул представитель руководства страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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