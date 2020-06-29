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В Индии запретили десятки приложений
29.6.2020 21:49
Фото: malaysiakini.com
Китайскую социальную сеть TikTok, популярный мессенджер WeChat и еще более пятидесяти приложений официально запретили использовать на территории Индии по решению властей.
Соответствующее заявление сделала пресс-служба правительства этого государства.
Речь преимущественно идет о приложениях, созданных китайскими разработчиками. В объемный перечень, кроме уже вышеупомянутых, попали браузер UC Browser и такие приложения как QQ Music, Kwai, Weibo, Club Factory и десятки других.
Решение индийского руководства объясняется тем, что приложения несут потенциальную угрозу для суверенитета и целостности страны, ее национальной безопасности, обороноспособности и общественного порядка. Приложения, включенные в "черный список", в ближайшее время будут полностью блокированы на устройствах всех видов, включая мобильные.
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