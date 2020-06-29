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В Индии запретили десятки приложений


29.6.2020 21:49
В Индии запретили десятки приложенийФото: malaysiakini.com

Китайскую социальную сеть TikTok, популярный мессенджер WeChat и еще более пятидесяти приложений официально запретили использовать на территории  Индии по решению властей.

Соответствующее заявление сделала пресс-служба правительства этого государства.

Речь преимущественно идет о приложениях, созданных китайскими разработчиками. В объемный перечень, кроме уже вышеупомянутых, попали браузер UC Browser и такие приложения как QQ Music, Kwai, Weibo, Club Factory и десятки других.

Решение индийского руководства объясняется тем, что приложения несут потенциальную угрозу для суверенитета и целостности страны, ее национальной безопасности, обороноспособности и общественного порядка. Приложения, включенные в "черный список", в ближайшее время будут полностью блокированы на устройствах всех видов, включая мобильные.

Автор: Злата Богатова

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