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Россиянке, проголосовавшей в Израиле, пригрозили уголовным делом


29.6.2020 19:55
Россиянке, проголосовавшей в Израиле, пригрозили уголовным деломФото: smi2.net

Российской гражданке Яэли Ильински, которая трижды голосовала по поправкам в Конституцию в Израиле, может грозить привлечение к уголовной ответственности.

С таким заявлением выступил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

По словам Николая Булаева, прокомментировавшего интервью Яэли Ильински "МБХ Медиа", речь может идти о неоднократном голосовании группой лиц по предварительному сговору, что способно повлечь за собой возбуждение уголовного дела по ст. 142.

Представитель ЦИК отметил, что избирательница, находившаяся на территории Израиля, не только трижды проголосовала, но и привлекла к процессу собственную несовершеннолетнюю дочь. Девушка, которой лишь 10 июля исполняется восемнадцать лет, согласно действующему российскому законодательству, права голосовать пока не имеет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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