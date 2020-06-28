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Путин подписал указ о призыве на военные сборы
16:02
Фото: deon.pl
Российский президент Владимир Путин сегодня, 29 июня, подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году.
С документом можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году. Правительству РФ и региональным властям поручается обеспечить осуществление всех необходимых для этого мероприятий.
С текстом президентского указа о призыве российских граждан на военные сборы в текущем году, уже можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. Документ считается вступившим в силу с момента публикации, т.е. с сегодняшнего дня.
Ранее в Кремле выражали намерение изучить целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения нового типа коронавируса. Вместе с тем, предполагалось, что весенняя призывная кампания в России будет проходить в ранее запланированные сроки. С соответствующим заявлением выступил в минувшем марте глава оборонного министерства РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По словам министра, все новобранцы перед отправкой к местам службы будут тестироваться на заражение коронавирусом. После того, как призывники прибудут в воинские части, их поместят на двухнедельный карантин.
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