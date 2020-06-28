Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин подписал указ о призыве на военные сборы

16:02

Фото: deon.pl



Российский президент Владимир Путин сегодня, 29 июня, подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году.



С документом можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации.



Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году. Правительству РФ и региональным властям поручается обеспечить осуществление всех необходимых для этого мероприятий.



С текстом президентского указа о призыве российских граждан на военные сборы в текущем году, уже можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. Документ считается вступившим в силу с момента публикации, т.е. с сегодняшнего дня.



Ранее в Кремле выражали намерение изучить целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения нового типа коронавируса. Вместе с тем, предполагалось, что весенняя призывная кампания в России будет проходить в ранее запланированные сроки. С соответствующим заявлением выступил в минувшем марте глава оборонного министерства РФ генерал армии Сергей Шойгу.



По словам министра, все новобранцы перед отправкой к местам службы будут тестироваться на заражение коронавирусом. После того, как призывники прибудут в воинские части, их поместят на двухнедельный карантин.



Автор: Злата Богатова

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