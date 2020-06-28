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Жителя Коломны после задержания доставили в больницу с огнестрельными ранениями


28.6.2020 18:42
Жителя Коломны после задержания доставили в больницу с огнестрельными ранениямиФото: livejournal.com

В Московской области госпитализирован мужчина, напавший на полицейских во время задержания, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник бросался на силовиков с гранатой.

Учитывая агрессивность неадекватного мужчины, который бросился на них с гранатой, сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. В результате дебошир с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью, накануне, 27 июня, в полицию обратилась жительница Коломны 1964 г.р. По словам женщины, у нее возник бытовой конфликт с пьяным сыном. Мужчина требовал у матери деньги на алкоголь, применяя к ней силу.

Полиция прибыла в один из домов на улице Гаврилова. Когда мужчину пытались сопроводить в отдел, он достал некий предмет, визуально напоминающий гранату. Игнорируя требования полицейских, он угрожать устроить взрыв. Когда дебошир вышел в подъезд, сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие, а потом оказали ему первую помощь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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