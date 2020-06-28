Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жителя Коломны после задержания доставили в больницу с огнестрельными ранениями

28.6.2020 18:42

Фото: livejournal.com



В Московской области госпитализирован мужчина, напавший на полицейских во время задержания, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Злоумышленник бросался на силовиков с гранатой.



Учитывая агрессивность неадекватного мужчины, который бросился на них с гранатой, сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. В результате дебошир с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу.



Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью, накануне, 27 июня, в полицию обратилась жительница Коломны 1964 г.р. По словам женщины, у нее возник бытовой конфликт с пьяным сыном. Мужчина требовал у матери деньги на алкоголь, применяя к ней силу.



Полиция прибыла в один из домов на улице Гаврилова. Когда мужчину пытались сопроводить в отдел, он достал некий предмет, визуально напоминающий гранату. Игнорируя требования полицейских, он угрожать устроить взрыв. Когда дебошир вышел в подъезд, сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие, а потом оказали ему первую помощь.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 104

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 28.6.2020 21:22 В Ингушетии при обстреле автомобиля ранен полицейский

В Ингушетии при обстреле автомобиля ранен полицейский 28.6.2020 17:04 В Норильске на месте сброса отходов трактор раздавил полицейскую машину

В Норильске на месте сброса отходов трактор раздавил полицейскую машину 28.6.2020 13:26 В Норильске на обогатительной фабрике произошла утечка

В Норильске на обогатительной фабрике произошла утечка 28.6.2020 00:50 Под Тамбовом поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку

Под Тамбовом поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку 27.6.2020 23:18 На Колыме медведь загрыз геолога