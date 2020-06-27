Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Колыме медведь загрыз геолога

27.6.2020 23:18

Фото: livejournal.com



Один из членов геолого-разведочной экспедиции найден погибшим на возвышенности Тынгыльчанская, сообщает пресс-служба главка МВД по Магаданской области. Предположительно, 68-летний мужчина получил смертельные ранения при нападении медведя.



Судя по характерным следам, которые были выявлены на теле погибшего, участник геолого-разведочной экспедиции стал жертвой нападения медведя. На официальном сайте регионального УМВД РФ сообщается, что сигнал о ЧП поступил сегодня утром, когда на возвышенности Тынгыльчанская нашли останки 68-летнего мужчины.



Тело участника экспедиции обнаружили на расстоянии около 150 км от населенного пункта. Правоохранительные органы проводят проверку, на Тынгыльчанскую площадь направили следственно-оперативную группу. Учитывая, что инцидент произошел в тайге, куда невозможно добраться наземным транспортом, оперативники вылетели туда на вертолете, уточнили в ведомстве.



Около недели назад в результате нападения медведя погибла пожилая жительница Сахалинской области. Хищник напал на женщину, когда она находилась на своем дачном участке. В связи с трагическим происшествием местные власти уже отдали распоряжение об обследовании лесов возле населенных пунктов. К действиям приступили опытные охотники и госинспекторы, которым предстоит искать и отстреливать потенциально опасных медведей.



Автор: Злата Богатова

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