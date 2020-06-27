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Сумчатая саблезубая кошка была падальщиком, выяснили ученые
27.6.2020 22:25
Фото: artstation.com
Обитавшая в доледниковой Аргентине сумчатая саблезубая кошка оказалась падальщиком, выяснили ученые.
Выводы исследователей основаны, в частности, на том, что у животных не имелось резцов, передает ТАСС.
Причудливая сумчатая саблезубая кошка, которая обитала на территории Южной Америки до наступления ледникового периода, являлась падальщиком, считают ученые. По мнению исследователей, опубликовавших отчет в журнале PeerJ, у животного был довольно необычный рацион, в который входили ткани внутренних органов и пищеварительной системы.
Как объяснил один из авторов исследования, профессор Малагского университета (Испания) Борха Фигейридо, в современной Африке хищниками сейчас являются крупные млекопитающие, а нишу падальщиков занимают птицы, включая грифов. Однако пять миллионов лет назад на территории Аргентины все могло быть совершенно наоборот - в роли падальщиков выступали именно млекопитающие.
Животное, которое получило название Thylacosmilus atrox, внешне походило на широко известных саблезубых тигров-смилодонов (Smilodon fatalis), живших в ледниковом периоде в Северной Америке. Однако обитатель южной части Нового Света с необычайно длинными зубами, был сумчатым. Thylacosmilus atrox принадлежал к т.н. сумчатым гиенам (Sparassodonta), отмечают исследователи в своей статье.
Учитывая длину клыков Thylacosmilus atrox и ряд других особенностей анатомии, специалисты долгое время считали, что образ жизни этих зверей был схож с повадками смилодонов и других саблезубых хищников прошлого, в том числе, европейских гомотериев или горгонопсов, звероящеров пермского периода. Но после того, как ученые создали компьютерную модель черепа и скелета древней саблезубой кошки, появились новые предположения.
Как выяснили Фигейридо и его коллеги, тщательно изучив царапины на зубах Thylacosmilus atrox, челюсти этих кошек не были приспособлены для нанесения мощных ударов клыками. Кроме того, остальные зубы отличались от строения у саблезубых хищников. Так, у них не было резцов, которыми другие хищники могли срезать мясо с костей. При этом клыки больше напоминали треугольник, чем лезвие ножа.
В результате ученые пришли к выводу, что с такими зубами животные скорее всего действовали вытягивающими движениями, чем с ударами вниз, как это происходило у гомотериев или смилодонов. Учитывая, что палеонтологи не обнаружили существенных повреждений зубной эмали, появились предположения о том, что в рацион этих древних кошек входило очень мягкое мясо.
Ранее группа океанологов из Франции и США во главе с Жульеном Боннелем из американского Океанографического института Вудс-Хоул проверяла работу системы подводных микрофонов. В результате исследователям удалось совершенно случайно выяснить, кто может считаться самым шумным животным Земли.
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