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Названы самые шумные животные на Земле
22.5.2020 08:26
Фото: ped-kopilka.ru
Как оказалось, наиболее громкие звуки способны издавать обыкновенные лангусты, передает ТАСС.
Шум, который они производят, слышен почти за три километра. При этом по уровню громкости их можно сравнить с ревом турбореактивного самолета, утверждают ученые.
Группа океанологов из Франции и США во главе с Жульеном Боннелем из американского Океанографического института Вудс-Хоул проверяла работу системы подводных микрофонов. В результате исследователям удалось совершенно случайно выяснить, что самыми шумными животными Земли могут считаться лангусты.
Изучая акустические сигналы, которыми могут обмениваться различные морские беспозвоночные, ученые обнаружили, что трение усиков европейских лангустов можно распознать на расстоянии примерно трех километров.
Ранее в Швецию из Московского зоопарка был доставлен самый большой орел в мире. Рекордсмен будет жить в зоопарке Кольморден, наиболее крупном питомнике на территории Скандинавии.
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