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Меркель призывает ЕС готовиться к миру без лидерства США


12:52
Меркель призывает ЕС готовиться к миру без лидерства СШАФото: spiegel.de

Странам Европы необходимо всерьез задуматься о новой реальности, в которой Соединенные Штаты могут не стремиться, как прежде, занять место мирового лидера, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель. Политик высказалась на эту тему в интервью, которое опубликовали зарубежные СМИ, включая The Guardian.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к странам Европы с призывом начать переосмысливать свою роль в мире. По мнению политика, стоит готовиться к тому, что Вашингтон может отказаться от роли мирового лидера. Представительница Берлина сделала это заявление, комментируя намерения президента США Дональда Трампа сократить контингент американских войск в Германии. Решение было принято без обсуждений с властями ФРГ.

По словам Меркель, миру пора перестать воспринимать как должное роль Соединенных Штатов как глобального лидера. Европе же стоит задуматься о жизни в новой реальности, чтобы уметь защитить себя и без помощи из-за океана. Как заявил ранее американский президент Дональд Трамп, Берлин, по его мнению, слишком мало платит за размещение военнослужащих США, тогда как Варшава готова на расходы. Кроме того, передислокация части войск из ФРГ в Польшу может стать довольно "сильным сигналом" для Москвы, утверждал Трамп.

Ранее на планы руководства Соединенных Штатов о передислокации части американского контингента из Германии в Польшу уже отреагировали в Москве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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