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Минск запросил Швейцарию о «счете» сына Лукашенко


26.6.2020 20:14
Виктор ЛукашенкоФото: vk.com
Виктор Лукашенко

Власти Белоруссии сделали официальный запрос у соответствующих структур Швейцарии по поводу сведений о банковском счете сына президента страны Александра Лукашенко, на котором якобы находится 840 млн долларов.

Об этом журналистам рассказал глава МИД Беларуси Владимир Макей.

По словам министра, в СМИ распространились сообщения о том, что Виктор Лукашенко располагает счетом в одном из швейцарских банков, предположительно Credit Suisse, на котором якобы находится 840 млн долларов. Владимир Макей заявил, что в банке эти сведения опровергли, однако Минск оформил официальный запрос, чтобы швейцарская сторона предоставила всю имеющуюся информацию.

Глава белорусского МИД при этом подчеркнул, что речь идет об очередном вбросе фейков. Авторы их исходят из обстановки в их странах, где "сам процесс нахождения у власти связан с серьезным обогащением". Отказавшись уточнять, какие именно государства он имеет в виду, Макей заявил, что в Беларуси "такого не было, нет и не будет" до тех пор, пока у власти остается нынешнее руководство.

Накануне, 25 июня, белорусский лидер Александр Лукашенко, прокомментировав слухи о почти $1 млрд на счетах его сына, назвал их "жутким фейком". При этом глава государства указал, что дезинформация начала поступать из России. Описывая текущую обстановку в Белоруссии, Лукашенко также отметил, что усилились попытки дискредитировать власть, и с этим надо "жить и бороться". Все это "подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из РФ, а позже обязательно последуют опровержения и извинения, уверен президент.

Ранее в ряде телеграмм-каналов и СМИ появился скриншот страницы онлайн-банка. Судя по нему, счет швейцарского банка, на котором находилась солидная сумма, принадлежит именно старшему сыну президента Виктору Лукашенко. В настоящее время он занимает пост помощника президента по национальной безопасности.

Напомним, за событиями, происходящими в Белоруссии перед выборами на пост президента, продолжает следить международная организация "Репортеры без границ" (RSF). В связи с продолжающимися арестами журналистов и блогеров она вновь призвалаъ руководство Евросоюза повлиять на Минск.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 240

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