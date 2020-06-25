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ВОЗ сообщает о новом всплеске коронавируса в Европе


25.6.2020 21:24
ВОЗ сообщает о новом всплеске коронавируса в ЕвропеФото: vk.com

В ВОЗ констатировали, что после снятия ограничений на территории стран Европы произошел резкий рост числа новых случаев COVID-19.

С таким заявлением выступил глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил о том, что в Европе вновь начало увеличиваться количество зараженных новым коронавирусом. В ходе пресс-конференции об этом говорил Ханс Клюге, возглавляющий региональное бюро международной организации. По его словам, впервые за последние месяца в Европе был зафиксирован рост числа случаев, выявленных в течение недели.

Отмечается, что тенденция распространилась сразу на тридцать государств Европы, власти которых в последние две недели продолжают снимать ограничительные меры, вводилившиеся ранее в рамках борьбы с пандемией коронавируса. В частности, возобновили деятельность музеи, рестораны и спортзалы, открылся доступ к достопримечательностям.

Как свидетельствуют данные портала Worldometers, за период с начала пандемии на территории Европы COVID-19 подтвердился у примерно 2,3 млн человек, около 190 тыс. из них скончались.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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