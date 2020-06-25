Новости шоу-бизнеса

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В Бразилии за сутки выявлено более 40 тыс. зараженных COVID-19


25.6.2020 12:18
В Бразилии за сутки выявлено более 40 тыс. зараженных COVID-19Фото: glaucialima.com

За последние сутки на территории Бразилии было выявлено почти 41 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, передают зарубежные СМИ.

В общей сложности количество заболевших в этом латиноамериканском государстве уже превысило 1,1 млн человек.

Как передает новостной портал G1 со ссылкой на последние официальные данные властей Бразилии, за минувшие сутки в стране было зафиксировано свыше 1,1 тыс. летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. За период с начала пандемии в Бразилии скончались уже более 53 тыс. человек.

За последний день зарегистрировано свыше 40,9 тыс. инфицированных, общее число пациентов увеличилось до более чем 1,192.

Сейчас страна находится на втором месте после Соединенных Штатов по количеству выявленных заражений новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Автор: Злата Богатова

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