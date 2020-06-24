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Названа причина провокации солдата на параде Победы
11:33
Фото: ridus.ru
Инцидент с участием солдата-срочника, который разбил машину ФСО во время парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, прокомментировал журналист Владимир Соловьев.
На эту тему он высказался во время передачи "Соловьев LIVE", которую можно увидеть на портале YouTube.
По мнению Владимира Соловьева, речь идет о провокации. Журналист отметил, что в объяснительной записке военнослужащий рассказал о некой слежке. Солдату показалось, что его пытаются облучить, ведя наблюдение из стоящей машины. В результате он разбил одно из стекол.
Судя по всему, солдату "напекло голову совсем", — добавил Владимир Соловьев. Телеведущий также озвучил версию о том, что военнослужащий расстроился и "затаил обиду", когда в последний момент стало известно о его переводе в резерв. До этого солдат готовился к участию в исторической части парада.
Сегодня стало известно, что в отношении солдата, разбившего стекло микроавтобуса ФСО, не стали возбуждать дело. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, военнослужащего решено направить к психиатрам.
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