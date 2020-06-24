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В Ленобласти четыре человека погибли при съезде машины в кювет
09:55
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Ленинградской области приступили к выяснению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого четыре человека погибли, еще один получил травмы.
Как информирует пресс-служба регионального управления ГИБДД, автомобиль марки Mitsubishi Lancer съехал в кювет, а потом врезался в дерево.
Четыре человека от полученных ранений скончались на месте. Состояние пострадавшего, который после ДТП был доставлен в больницу, медики оценивают как тяжелое.
Трагический инцидент произошел накануне вечером, 24 июня, примерно в 20:00 по московскому времени, отметили в ведомстве. Сведений о том, что могло стать причиной смертельной аварии, случившейся на 95-м км автотрассы Паша - Часовенское - Кайвакса (Тихвинский район Ленинградской области), из официальных источников пока не поступало.
Правоохранительные органы приступили к проверке по факту аварии, обстоятельства происшествия выясняются.
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