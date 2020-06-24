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В Гидрометцентре предсказали температурные аномалии в ряде регионов России


09:13
В Гидрометцентре предсказали температурные аномалии в ряде регионов РоссииФото: vk.com

В июне на территории центральной и западной части Приволжья, а также на Урале ожидается температуру ниже нормы на 4 °C, прогнозирует Гидрометцентр. Как указано на сайте организации, на большей части азиатской части нашей страны до конца месяца сохранится температура, превышающая средние показатели примерно на 8 °C.

Погодное ведомство информирует о том, что в ближайшее время в центре и на западе Приволжья и на Урале температура будет составлять от +12 до +16 °С.

Судя по прогнозу, который опубликован на сайте Гидрометцентра, на большей части России ожидаются погодные аномалии.

Отмечается, что на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа метеорологи ожидают месячное количество осадков.

На европейской территории РФ, в южных и северо-западных регионах температурные показатели окажутся ближе всего к климатическим нормам этого периода, тогда как на азиатской части страны возможно превышение обычного уровня сразу на 4–8 градусов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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