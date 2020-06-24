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В Латвии во время праздника Līgo утонули четыре человека
24.6.2020 20:05
Фото: pmo.ee
Сотрудники государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Латвии обнаружили тела четырех утопленников во время празднования национального народного праздника Līgo (Янов день).
Как передают местные СМИ, двое погибших были найдены в столице.
Во время празднования латышского народного праздника Līgo (Янов день), по традиции отмечаемого в ночь на 24 июня, спасатели нашли тела четырех утонувших. Два смертельных случая произошли в Риге — погибших извлекли из столичного канал и Кишозера.
Кроме того, один человек был обнаружен погибшим в озере Терветского района, еще один - утонул на озере Лудзенского.
В общей сложности за минувшие сутки на пульт государственной пожарно-спасательной службы поступило более 120 вызовов, и около половины оказались ложными. Сотрудникам ведомства пришлось начинать операции после двадцати шести обращений.
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