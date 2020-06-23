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Песков прокомментировал сведения об отъезде Лукашенко сразу после парада
19:04
Фото: vk.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул российскую столицу, вылетев в Минск, сразу после завершения праздничного военного парада в честь 75-летия Победы, сообщали ранее СМИ. Сведения об отъезде Лукашенко сразу после торжественного мероприятия прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как пояснил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, белорусский лидер Александр Лукашенко сегодня также присутствовал на торжественном приеме в честь гостей парада Победы, который был организован в Кремле.
Глава Беларуси Александр Лукашенко вместе с сыновьями прибыл в Москву для участия в параде накануне, 23 июня.
В этом году торжественный военный парад, который был приурочен к 75-летию Великой Победы, пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Торжественное мероприятие с участием более 14 тыс. военнослужащих состоялось в Москве сегодня, 24 июня. Помимо российских военных, на Красной площади появились представители ВС целого ряда государств ближнего и дальнего зарубежья, включая Белоруссию, Индию и Китай.
В российских СМИ распространились сведения о том, что глава Беларуси направился в Минск вскоре после завершения военного парада в Москве и торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Ранее сообщалось о том, что двое членов официальной делегации Киргизии, которая прибыла в Москву на сегодняшний парад Победы, оказались заражены новым коронавирусом COVID-19. Глава государства Сооронбай Жээнбеков в связи со случившимся отправится на самоизоляцию. Когда президент и делегация возвратятся в Бишкек, будет соблюдаться уже отработанный алгоритм, применяемый в рамках борьбы с коронавируной инфекцией. Все, у кого тестирование выявило заражение, придется отправиться на двухнедельный карантин.
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